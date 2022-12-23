Пожар вспыхнул в воинской части в москве. Фото:

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Пожежі в російській федерації виникають не щодня — частенько горять військові та стратегічно важливі об'єкти.

У п’ятницю, 23 грудня, загорілася військова частина в столиці країни-агресора — москві. Об'єкт розташований у східному адміністративному окрузі міста. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Зазначається, що площа пожежі складає близько 200 кв. м. До гасіння залучили близько десятка пожежних розрахунків. Про постраждалих російські медіа поки не повідомляли. Причина загоряння теж поки залишається невідомою.

Нагадаємо, 22 грудня на борту російського авіаносця «Адмірал Кузнєцов», що стоїть у доках заводу «Зірочка» в мурманську, сталася пожежа. Цей авіаносець — єдиний корабель, що здатний нести авіацію на борту у росії. Його ввели в експлуатацію на початку 1991 року.