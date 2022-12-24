Россия создает условия для повторного наступления из беларуси – ISW

https://racurs.ua/n178127-rossiya-sozdaet-usloviya-dlya-povtornogo-nastupleniya-iz-belarusi-isw.html

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Повторний наступ армії росії з території білорусі оцінюється як малоймовірний, але можливий. Про це пише у звіті американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Москва створює умови для нового найбільш небезпечного способу дій (ННСД) — відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого на Київ — щонайменше з жовтня 2022 року. Цей ННСД може бути російською інформаційною операцією або відображати справжні наміри путіна. Наявні на сьогоднішній день індикатори є неоднозначними — деякі перевірені докази нарощування російських військ у білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина навчань і тренувань. Водночас доказів того, що москва активно готує ударні сили в білорусі, поки що не існує, — йдеться у повідомленні ISW.

За інформацією аналітиків, повторне широкомасштабне російське вторгнення з білорусі малоймовірне цієї зими, але до цього варто ставитися серйозно.

24 грудня міністерство оборони рф демонстративно заявило про наявність польового госпіталю в білорусі.

Польові госпіталі не є обов’язковими для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових госпіталів у білорусі на початку 2022 року була одним з останніх індикаторів, які спостерігалися перед тим, як рф розпочала повномасштабне вторгнення, — наголосили аналітики.

Під виглядом навчань на території білорусі армія рф оснастила танки Т-90 зимовим камуфляжем, який не є абсолютно необхідним для навчань і може свідчити про підготовку до реальних бойових дій взимку.

Водночас розгортання польових госпіталів та перефарбування танків також може бути частиною інформаційної операції, — йдеться у звіті.

Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з боку білорусі як низький, але можливий.