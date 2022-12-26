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Ракурс
Разгон Майдана — в суд поступило дело экс-заместителя секретаря СНБО

Разгон Майдана — в суд поступило дело экс-заместителя секретаря СНБО

26 дек 2022, 12:39
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До суду передали обвинувальний акт щодо колишнього заступника секретаря Ради безпеки й оборони, повідомляє ДБР.





За повідомленням, йдеться про Володимира Сівковича, який обіймав цю посаду з 2010-го по грудень 2013 року.

Як повідомляє ДБР, саме він віддав вказівки, за якими начальник головного управління міліції Києва віддав наказ до силового розгону протесту студентів у центрі Києва в ніч із 29 на 30 листопада.

Силовики тоді побили десятки мітингувальників і затримали 35 з них.

Сівкович наразі переховується в росії. У липні цього року ДБР оголосило йому про підозру у держзраді. Він координував шпигунство екс-голови СБУ в Криму Олега Кулініча на користь рф.

«Зачистка» Майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито, встановлення новорічної ялинки.

Сівковичу оголошено підозру у перевищенні влади або службових повноважень та незаконному перешкоджанні проведенню мітингів.

Источник: Ракурс


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