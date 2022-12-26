Разгон Майдана — в суд поступило дело экс-заместителя секретаря СНБО

https://racurs.ua/n178200-razgon-maydana-v-sud-postupilo-delo-eks-zamestitelya-sekretarya-snbo.html

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До суду передали обвинувальний акт щодо колишнього заступника секретаря Ради безпеки й оборони, повідомляє ДБР.

За повідомленням, йдеться про Володимира Сівковича, який обіймав цю посаду з 2010-го по грудень 2013 року.

Як повідомляє ДБР, саме він віддав вказівки, за якими начальник головного управління міліції Києва віддав наказ до силового розгону протесту студентів у центрі Києва в ніч із 29 на 30 листопада.