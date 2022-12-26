Экс-глава СБУ Александр Якименко. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/n178211-rukovoditelem-okkupacionnoy-specslujby-hersonschiny-stal-byvshiy-glava-sbu-smi.html

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Голова Служби безпеки України часів президента-втікача Віктора Януковича Олександр Якименко став керівником окупаційної спецслужби Херсонщини.

Зрадник очолив так звану державну службу безпеки Херсонської області. Вигадана окупантами організація начебто знаходиться за адресою вулиця Театральна, 18 у Херсоні. Насправді ж там розміщується Господарський суд Херсонської області. Про це повідомило херсонське видання «Мост» із посиланням на дані з російського єдиного державного реєстру юридичних осіб.

За інформацією цього медіа, у червні 2022 року екс-очільник української спецслужби почав співпрацювати з росіянами на Херсонщині.

Олександр Якименко у 1990-х роках служив у лавах збройних сил країни-агресора рф. На різних посадах в СБУ працював упродовж 1999−2007 років, а в березні 2010 року очолив управління СБ України в Севастополі. Вже у 2011 році він отримав звання генерал-майора.

Наступних два роки Якименко був керівником управління СБУ в Донецькій області, потім став першим заступником голови СБУ і очільником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. У січня 2013 року його призначили головою Служби безпеки України. Поплічник януковича втік до росії під час Революції гідності.

Нагадаємо, у листопаді Служба безпеки України затримала екс-співробітника МВС України, який хотів передати росіянам флешку з даними про українських силовиків та військових. Зловмисник очікував, що окупанти «підвищать» його — призначать «головним поліцейським» Києва та Київської області у разі захоплення регіону.

Джерело: «Мост»