Оккупанты снова сменили командующего западного военного округа. Фото: ГУР

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Новий командувач західного воєнного округа з’явився в росії.

З посади командувача військами цього ВО зняли генерал-полковника сергія кузовльова, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця. Про ще одну ротацію у вищому командуванні збройних сил рф 26 грудня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Вакантну посаду вже очолив генерал-лейтенант євген нікіфоров, який до цього був на посаді першого заступника командувача військами східного воєнного округа. Розвідка встановила, що зараз нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ «захід» у богучарі воронезької області.

У ГУР зазначили, що в якості формальної причини звільнення кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку.

Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві рф — людину з орбіти шойгу-герасимова змінюють на кандидата від групи суровікіна-пригожина, — пояснюють у розвідці.

Повідомляється, що нікіфоров став четвертим командувачем західного ВО від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що російська армія зараз не в змозі наростити наступ на позиції Збройних сил України й найближчий період не варто очікувати змін ситуації на фронті.