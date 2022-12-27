Кольца власти - путин подарил кольца коллегам по саммиту СНГ

https://racurs.ua/n178231-kolca-vlasti-putin-podaril-kolca-kollegam-po-sammitu-sng-foto.html

Ракурс

Президент росії володимир путін напередодні Нового року подарував учасникам неформального саміту країн СНД персні з символікою Співдружності.

На кожному кільці з металу, схожого на біле та жовте золото, розміщено символіку СНД, привітання «З Новим роком 2023» та слово «росія».

Власниками кілець стали сам путін, а також олександр лукашенко, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, президент Узбекистану Шав.

Подарований перстень одразу ж вдягнув лукашенко. Кільце на його руці помітили і на церемонії зйомки перед початком неформального саміту, і на засіданні.

У мережі подаровані персні відразу ж порівняли з «Кільцями влади», вигаданими Джоном Рональдом Толкіном.

Нагадаємо, «Кільця влади» (або Великі обручки) з’явилися в циклі «Володар перснів». У ньому фігурувало 19 магічних кілець, включаючи «три кільця ельфів, сім кілець гномів та дев’ять кілець людей». Найбільшою владою «Кільце Всевладдя», створене Темним володарем Сауроном.