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путін подарував персні колегам із саміту СНД
Кільця влади — путін подарував персні колегам із саміту СНД (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178231-kilcya-vlady-putin-podaruvav-persni-kolegam-iz-samitu-snd.htmlРакурс
Президент росії володимир путін напередодні Нового року подарував учасникам неформального саміту країн СНД персні з символікою Співдружності.
На кожному кільці з металу, схожого на біле та жовте золото, розміщено символіку СНД, привітання «З Новим роком 2023» та слово «росія».
Власниками кілець стали сам путін, а також олександр лукашенко, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, президент Узбекистану Шав.
Подарований перстень одразу ж вдягнув лукашенко. Кільце на його руці помітили і на церемонії зйомки перед початком неформального саміту, і на засіданні.
У мережі подаровані персні відразу ж порівняли з «Кільцями влади», вигаданими Джоном Рональдом Толкіном.
Нагадаємо, «Кільця влади» (або Великі обручки) з’явилися в циклі «Володар перснів». У ньому фігурувало 19 магічних кілець, включаючи «три кільця ельфів, сім кілець гномів та дев’ять кілець людей». Найбільшою владою «Кільце Всевладдя», створене Темним володарем Сауроном.
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