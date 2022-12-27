Взрывы в Энгельсе заставили россию переместить самолеты - The New York Times

https://racurs.ua/n178251-vzryvy-v-engelse-zastavili-rossiu-peremestit-samolety-the-new-york-times.html

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Вибухи на стратегічному аеродромі Енгельс-2 ускладнять країні-агресору росії здійснювати ракетні удари по українських енергетичних об'єктах. Про це повідомляє The New York Times. Видання вказує, що удари по аеродромах змусили росію перемістити свої літаки, що потенційно ускладнює кампанію москви із завдання ударів крилатими ракетами по енергосистемі України.

Окрім цього, окупанти запускають деякі крилаті ракети з бомбардувальників, що злітають з аеродромів, які зазнали ударів. Ці удари можуть потенційно знищити ракети на землі до того, як росіяни їх використають, пише NYT.

Також росія береже гіперзвукові ракети «Кинджал», оскільки не може самостійно їх виготовляти. За словами очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну росія мала 47 ракет «Кинджал».

Нагадаємо, 26 грудня пролунав потужний вибух в районі військового аеродрому Енгельс-2 Саратовської області рф, де базуються стратегічні бомбардувальники та кілька авіаполків російської армії. Офіційно повідомлялося про смерть трьох російських військових.