Константин Жеваго, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n178271-eks-nardep-jevago-zaderjan-v-kurshevele-gotovitsya-ekstradiciya-gbr.html

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Костянтина Жеваго, екс-нардепа та акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит», затримано в елітному курорті Куршевель (Франція) за запитом ДБР.

Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що в межах заходів, вжитих на виконання ухвали суду щодо тримання підозрюваного під вартою, ДБР підготувало клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екс-нардепа до 38 країн.

Протягом кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки, — наголошують у відомстві. — У підсумку, на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

У ДБР зазначили, що Жеваго намагався оскаржити правомірність затримання, але зрештою погодився піти разом з представниками правоохоронних органів Франції.

Сьогодні заплановане обрання йому екстрадиційного арешту у суді міста Шамбері, готується пакет документів для його екстрадиції в Україну, зазначають у ДБР.

Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, також підозри повідомлені низці топ-менеджерів банку.

Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку, — наголошують у ДБР. — На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).