Интерпол взялся за Жеваго

https://racurs.ua/n157484-interpol-vzyalsya-za-jevago.html

Ракурс

Константин Жеваго — бывший народный депутат, совладелец горнорудной компании Ferrexpo и группы «Финансы и Кредит», — объявлен в международный розыск.

По запросу ГБР Интерпол объявил депутата Верховной Рады III-VIII созывов в международный розыск. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец банка «Финансы и Кредит», организовал растрату 113 млн долл. этого финансового учреждения, — напоминают в ГБР.

В 2019 ГБР заочно сообщило Жеваго о подозрении в причастности к хищению средств банка «Финансы и Кредит» на сумму 2,5 млрд грн. Во время досудебного расследования было установлено, что офшорная компания в период 2007—2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках, впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками был заключен договор залога на сумму свыше 113 млн долл. В 2015 году иностранные банки «сняли» с банка «Финансы и Кредит» указанную сумму, а финучреждение было признано неплатежеспособным. Следствие установило, что средства Жеваго использовал в пользу собственных иностранных компаний.

Национальный банк Украины в 2015 году по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц отозвал лицензию и ликвидировал ПАО «Банк «Финансы и Кредит».

На парламентских выборах 2019 года Жеваго, который сидел в Раде с 1998 года, баллотировался по округу № 150 на Полтавщине, где проиграл кандидату от партии «Слуга народа».

В 2021 году в рейтинге самых богатых бизнесменов Украины от Forbes Константин Жеваго был третьим — его состояние выросло до 2,1 млрд долл.