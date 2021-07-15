Інтерпол шукатиме Жеваго

https://racurs.ua/ua/n157484-interpol-shukatyme-jevago.html

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Костянтина Жеваго — колишнього народного депутата, співвласника гірничорудної компанії Ferrexpo і групи «Фінанси та Кредит», — оголошено у міжнародний розшук.

За запитом ДБР Інтерпол оголосив депутата Верховної Ради III-VIII скликань у міжнародний розшук. Про це 15 липня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

27 вересня 2019 року екс-нардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник банку «Фінанси та Кредит», організував розтрату 113 млн дол. цієї фінансової установи, — нагадують у ДБР.

У 2019 року ДБР заочно повідомило про підозру Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку «Фінанси та Кредит» на суму 2,5 млрд грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що офшорна компанія в період 2007−2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках, згодом між банком «Фінанси та кредит» та іноземними банками було укладено договір застави на суму понад 113 млн дол. У 2015 році іноземні банки стягнули з банку «Фінанси та Кредит» вказану суму, а фінустанову було визнано неплатоспроможною. Слідство встановило, що кошти Жеваго використав на користь власних іноземних компаній.

Національний банк України у 2015 році за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відкликав ліцензію та ліквідував ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

На парламентських виборах 2019 року Жеваго, який був народним депутатом з 1998 року, балотувався по мажоритарному окрузі № 150 на Полтавщині, де програв кандидату від партії «Слуга народу».

Цьогоріч в рейтингу найбагатших бізнесменів України Forbes Костянтин Жеваго був третім — його статки зросли до 2,1 млрд дол.