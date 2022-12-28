Оккупанты эвакуировали военное командование из Кременной. Фото: svatove.city

https://racurs.ua/n178281-okkupanty-evakuirovali-voennoe-komandovanie-iz-kremennoy-spiker-vsu.html

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Російське військове командування будо виведене з міста Кремінна в Луганській області.

Окупанти рятують топ-офіцерів, бо «розуміють, що може бути несприятливий для них військовий результат». Однак про деокупацію цього важливого міста зараз рано говорити. На цьому напрямку триває деякий час потужна робота підрозділів Збройних сил України, зокрема десантно-штурмових. Про це 28 грудня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, варто чекати офіційної інформації. Коли українські військові досягнуть певного успіху, тоді командування про це повідомить.

Поки що ж треба запастися терпінням і чекати на офіційні повідомлення, — зазначив він.

Череватий зазначив, що звільнення Кремінної дозволить просуватись далі та звільняти від ворога територію Луганської області.

Нагадаємо, 26 грудня Телеграм-канал Deep Fake інформував, що на Сватівському напрямку тривають позиційні бої в лісах Кремінної. У цей сектор окупанти перекинули значні сили у тому числі й зеків з ПВК «Вагнера». намагається відкинути підрозділи Сил оборони з районів Площанки та Червонопопівки.