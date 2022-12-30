Компромиссы или победа – социологи спросили у украинцев о войне и мире

https://racurs.ua/n178345-kompromissy-ili-pobeda-sociologi-sprosili-u-ukraincev-o-voyne-i-mire.html

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Більшість українців переконані, що з росією не потрібно йти на компроміси заради миру, а війна має закінчитися лише у разі перемоги.

Так висловилися 61,8% опитаних українців, йдеться у дослідженні Центру Разумкова та Демініціатив.

25,9% відповіли, що готові йти на поступки заради миру. При цьому відсоток готових іти на компроміс у грудні збільшився порівняно з жовтнем на 4%, а відсоток прихильників війни до перемоги зменшився на 5%.

50,1% українців вважають, що керівництво України має продовжувати війну навіть якщо західна підтримка зменшиться, 14% згодні на рішення заморозити конфлікт за такого сценарію, 11% - розпочати переговори з рф, 23,9% - не визначилися з відповіддю.

Найбільше готові воювати навіть без західної допомоги на заході (61%), найменше — на півдні (26%). При цьому 93% українців вірять у перемогу України у війні.

54% бачать перемогу у вигнанні московитів та повернення територій станом на січень 2022 року. 22% бачать перемогу у знищенні російської армії та розвалі рф зсередини.

Поступитися територією згодні тільки приблизно 18%, з них 8% готові віддати рф Крим, 6,2% - території, які Україна не контролювала до 24 лютого, а 3,3% - території, захоплені на цей час.

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова провели опитування з 13 по 21 грудня, застосовувався метод face-to-face. Опитування відбулося на територіях, що контролюються урядом України. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.