Вашингтон предупредил Пекин о последствиях в случае снабжения оружием россии

https://racurs.ua/n178361-vashington-predupredil-pekin-o-posledstviyah-v-sluchae-snabjeniya-orujiem-rossii.html

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Офіційний представник Держдепартаменту США попередив, що Китай зіткнеться з наслідками, якщо вирішить поставити зброю росії.

Його заяви пролунали після того, як володимир путін 30 грудня поговорив по відеозв’язку із головою КНР Сі Цзіньпіном і закликав його до нарощування військової співпраці.

За словами представника американського зовнішньополітичного відомства, США стурбовані зближенням Китаю з росією у момент, коли Москва продовжує вторгнення до України.

Пекін говорить про свій нейтралітет, але його поведінка ясно показує, що він, як і раніше, вкладається у тісні відносини з росією, — сказав спікер Держдепу, пообіцявши, що США продовжать уважно стежити за ситуацією.

В офіційних повідомленнях про розмову путіна із Сі Цзіньпіном відсутні дані про те, як саме китайський лідер відреагував на заклик глави Кремля розширити співпрацю у військовій сфері.

Офіційно Пекін займає нейтральний бік у російсько-українській війні. Раніше повідомлялося, що Китай попереджав Росію про неприпустимість використання під час конфлікту ядерної зброї.