Военная разведка Дании предполагает, что сильная хроническая боль влияет на путина

https://racurs.ua/n178406-voennaya-razvedka-danii-predpolagaet-chto-silnaya-hronicheskaya-bol-vliyaet-na-putina.html

Ракурс

Служба військової розвідки Данії (FE) вважає, що президент росії володимир путін страждає від серйозного хронічного болю, і це впливає на його перебування при владі.

Манія величі путіна, яка призвела до вторгнення в Україну, сформувалася, зокрема, під впливом лікарських засобів, заявив співробітник розвідувальної служби Данії під назвою Йоахім в інтерв’ю виданню Berlingske.

У своєму щорічному звіті за 2021 рік FE заявляла, що Путін «найімовірніше» залишиться лідером росії після наступних президентських виборів у 2024 році. Однак у своєму звіті за 2022 рік змінила цей прогноз на менш впевнений, що путін «імовірно» залишиться при владі протягом наступних п’яти років.

Найбільша наша невизначеність стосується його здоров’я, або того, що хтось його усуне від влади через погіршення стану його здоров’я, — заявив співробітник розвідки.

FE не вважає, що путін має невиліковні хвороби, але вважає, що він страждає від сильних хронічних болів.

Тому він намагається сидіти та міцно триматися за речі. Це для того, щоб полегшити біль, — зазначив співрозмовник.

21 квітня 2022 року на зустрічі путіна та шойгу президент росії всі 12 хвилин зустрічі не відривав правої руки від столу. Цей момент потрапив на відео, яке згодом на сайті Кремля перестало відтворюватися.

FE вважає, що у путіна раніше було онкологічне захворювання, він лікувався від нього, коли розпочав війну, і це, можливо, вплинуло на його вирішення.

FE не очікує, що путін помре від хвороб, яких страждає. Але якщо хвороби прогресуватимуть, російська еліта може зважитися на усунення його від влади.

У нас склалося стійке враження, що частина еліти бачить, що вони йдуть неправильним шляхом, — додає співробітник данської розвідки.

Розвідка Данії прогнозувала, що росія захопить Україну за два тижні, але, як і більшість західних розвідслужб, помилилась у своїх прогнозах. Співробітник спецслужби каже, що вони усвідомлювали проблеми з логістикою та невисоким рівнем командування, але не думали, що росіяни нароблять аж так багато помилок.

Данці вважають, що головною причиною провалу росії в Україні був сам путін та його помилкові рішення.