ВСУ сражаются за трассу к северу от Кременной – это ключевой маршрут обеспечения фронта для рф на Донбассе

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Протягом останніх пʼяти днів російські та українські війська, імовірно, ведуть бої за трасу Р66 на північ від Кремінної в Луганській області.

Про це повідомляють у британській розвідці 2 січня. Там зазначають, що Р66 є ключовим маршрутом забезпечення ділянки фронту на Донбасі з Бєлгородської області росії.

Від жовтня українська артилерія перешкоджає використанню цієї дороги, зазначають у британській розвідці.

Українська армія готується до звільнення міста Кремінна на Луганщині. Сили оборони України поступово оточують місто одразу з трьох боків, щоб змусити росіян відступити.

Звільнення міста дозволить українцям просуватися далі на Луганщині в бік міст Сватове та Рубіжне, або тиснути на росіян через річку Сіверський Донець у районі міста Привілля. Натомість окупанти продовжують спроби зайти в Бахмут, а також перерізати основні дороги до міста.

29 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що за тиждень українська армія просунулася на понад 2 км до Кремінної

Наші воїни продовжують наступальні дії в районі міста Кремінна. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км в напрямку зазначеного населеного пункту, — розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Він додав, що поряд цим серед офіцерського складу другого армійського корпусу рф, який дислокується у Луганську, шириться інформація про «поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська».