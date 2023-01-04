СБУ открыла производство по экс-ведущей телеканалов Медведчука, сбежавшей в рф

https://racurs.ua/n178513-sbu-otkryla-proizvodstvo-po-eks-veduschey-telekanalov-medvedchuka-sbejavshey-v-rf.html

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Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування щодо однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Провадження відкрите за ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах рф. Серед іншого, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога, — повідомили 4 січня в СБУ.

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи. За їхніми висновками будуть вживатися подальші заходи.

У повідомленні СБУ прізвище підозрюваної не вказується, утім на фото у повідомленні зображена людина, що схожа на Діану Панченко.

Це — колишня ведуча проросійських телеканалів NewsOne, «Перший незалежний» та Ukrlive.

Панченко восени 2022 року заявила, що виїхала з Києва в середині серпня, а потрапити на окуповані росією території їй «допомогли друзі». За її словами, вона «зараз перебуває не в Україні», але більшість часу проводить «на Донбасі».

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Із 24 лютого практично весь час я перебувала в Києві, тому на власному досвіді знаю, що означає жити в країні, де тебе абсолютно незаслужено називали зрадницею. З Києва я виїхала в середині серпня, — сказала Панченко.

На Донбас потрапити значно простіше, ніж ви думаєте… Подзвонила своїм друзям — вони мені в цьому допомогли. Це значно простіше, ніж ви думаєте, сказала Панченко.

Вона також заявила, що готова посприяти в організації поїздки на окуповані території «усім, хто говорить, що моя поїздка на Донбас — це нібито зрада, і водночас стверджує, що Донбас потрібно повернути в Україну».

Нагадаємо, на початку грудня Панченко повідомила, що поїхала до окупованого Донецька. 15 грудня вона оприлюднила фільм з тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя. Також Панченко записала розмову з полоненими українськими військовослужбовцями Сергієм Мироненком та бійцем полку «Азов» Михайлом Швецем.

Джерела «Детектора медіа» у правоохоронних органах повідомили, що Панченко не могла опинитися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області в законний спосіб. Вона виїхала з України в серпні через один із діючих пунктів пропуску на кордоні України і більше не поверталася.

Народний депутат Ярослав Юрчишин закликав СБУ та Офіс генерального прокурора розпочати досудове розслідування щодо дій Панченко.

У квітні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з «Рухом Чесно» внесло 100 людей до реєстру державних зрадників. У списку є і Панченко, яка торік у листопаді заявила, що хоче поїхати до росії і не бачить у цьому нічого поганого.

У 2021 році Панченко та інші колишні працівники підсанкційних каналів ZIK, «112 Україна» та NewsOne створили супутниковий телеканал «Перший незалежний».

За інформацією ліцензіата, саме Панченко володіла 99% і була кінцевою бенефіціарною власницею компанії «Медіахолдинг „Новини“», якій належав «Перший незалежний». Утім, згодом 60% акцій телеканалу придбав народний депутат від «ОПЗЖ» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич.

За даними «Руху Чесно», у 2020 році в одному з інтерв’ю Панченко сказала, що хотіла б запитати Путіна, чого Росія нічого не зробила для уникнення Майдану. Заявляла, що в росії — братський народ. Поширювала російську пропаганду про заборону російської мови.