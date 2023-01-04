США рассматривают возможность предоставить Украине БМП Вradley и новые HIMARS

Президент США Джо Байден підтвердив, що у США обговорюють постачання американських бойових машин піхоти М2 Bradley для ЗСУ.

Про це повідомила журналістка Bloomberg з пулу Білого дому Дженніфер Джейкобс, а також Reuters.

M2 Бредлі (M2 Bradley) — бойова машина піхоти США, названа на честь генерала Омара Бредлі. Створена в другій половині 1970-х років на базі прототипу XM723 з урахуванням досвіду бойового застосування радянської БМП-1, конструктивних особливостей німецької БМП «Maрдер» як краще захищена і озброєна альтернатива бронетранспортерам M113.

Екіпаж БМП М2 складається із трьох осіб, може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні. БМП «Бредлі» надійшла на озброєння в 1981 році, всього було випущено 9 тис. 753 екземпляри всіх варіантів. Ця БМП застосовувалась військами США у війнах у Перській затоці, Іраку та в Афганістані.

Крім того, 4 січня стало відомо, що США найближчим часом мають намір надати Україні нову військову допомогу, яка може містити додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це на брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє DW. Згідно з повідомленням, Кірбі говорив про «найближчі дні або тижні».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Франція пообіцяла передати Україні легкі колісні танки AMX-10RC. Передача Україні французьких AMX-10 RC — це перший випадок, коли ЗСУ отримають танки західного зразка.

Також це повинно підштовхнути Німеччину, США та інші країни до передачі Україні важкої бронетехніки, танків Leopard, БМП M2 Bradleу, та інших зразків озброєння.