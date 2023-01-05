Российские корабли продолжают угрожать Украине, фото: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n178534-chislo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

росія станом на ранок сьогоднішнього дня, 5 січня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі до двох кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі рашисти розмістили до дев’яти кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають до двох ворожих кораблів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 28 суден, з них п’ять суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 16 суден, з них п’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;