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Российские корабли продолжают угрожать Украине, фото: ВМС ВСУ
Число российских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178534-chislo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на ранок сьогоднішнього дня, 5 січня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі до двох кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі рашисти розмістили до дев’яти кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають до двох ворожих кораблів.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 28 суден, з них п’ять суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 16 суден, з них п’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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