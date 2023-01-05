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Российские корабли продолжают угрожать Украине, фото: ВМС ВСУ

Число российских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

5 янв 2023, 11:32
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росія станом на ранок сьогоднішнього дня, 5 січня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі до двох кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.





Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі рашисти розмістили до дев’яти кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають до двох ворожих кораблів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 28 суден, з них п’ять суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 16 суден, з них п’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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