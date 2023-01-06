РФ готовит изъятие прибыли крупных компаний из-за нехватки денег — Bloomberg

https://racurs.ua/n178578-rf-gotovit-izyatie-pribyli-krupnyh-kompaniy-iz-za-nehvatki-deneg-bloomberg.html

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В Росії планують вилучати прибутків у великих виробників сировини (добрив і вугілля) та державних компаній на тлі нестачі грошей на війну в Україні. Про це пише впливове американське видання Bloomberg.

Російський уряд має намір збільшити дивіденди для держкомпаній та податки для виробників добрив і вугілля, а також урізати видатки, не повʼязані з обороною, мірою зростання витрат на вторгнення в Україну. Пропозиції уряду рф включають більш високі дивіденди від державних компаній та «одноразову виплату» для виробників добрив та вугілля відповідно до інструкцій, даних урядовцям премʼєром рф михайлом мішустіним торік у грудні.

За даними джерел Bloomberg, частина додаткових грошей необхідна для покриття витрат, повʼязаних із війною. Водночас витрати на освіту та медицину скорочуються.

В ухвалі уряду рф ці зусилля називаються частиною «мобілізації доходів». Документ також передбачає виділення 175 млрд руб. (2,4 млрд дол.) на додаткові витрати для переселення 100 тис. осіб з Херсона до росії.

Нагадаємо, бюджет росії дедалі більше стискається після вторгнення в Україну торік у лютому, а економіка скорочується через широкомасштабні санкції США та Європи.