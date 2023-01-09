СБУ арестовала недвижимость, землю и деньги Табачника на 2 млн долларов

https://racurs.ua/n178655-sbu-arestovala-nedvijimost-zemlu-i-dengi-tabachnika-na-2-mln-dollarov.html

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За матеріалами слідчих Служби безпеки накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

Для того, щоб «приховати» свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь «переписав» їх на своїх родичів.

У СБУ заявили, що викрила цю «схему» і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.

Серед них:

½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тис. дол.

У листопаді 2022 року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.

Для цього особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду рф щодо забезпечення озброєної охорони «виборчих дільниць».

Наразі Табачник утік у тимчасово окупований Крим.

У СБУ кажуть, що «проводять комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України».