Подпольный обком действует – последователи Шария готовили беспорядки в Днепре

https://racurs.ua/n178664-podpolnyy-obkom-deystvuet-posledovateli-shariya-gotovili-besporyadki-v-dnepre.html

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Служба безпеки України (СБУ) повдіомила, що викрила у Дніпрі підпільний осередок «Партії шарія», який готувався проводити масові заворушення в регіоні

Йдеться про регіональне «відділення» забороненої «Партії Шарія». Під час обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів, повідомили 9 січня в СБУ.

Однопартійці прокремлівського агітатора Шарія готувалися до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону. СБУ знайшла «угоди» представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. Він був на постійному зв’язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном, і облаштував підпільне відділення «політсили» у власному помешканні.

Для конспірації чоловік контактував виключно з «перевіреними» особами й максимально приховував адресу свого проживання.

Правоохоронці виявили вдома в організатора «підпілля» склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову «звітність» щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Ця поліграфія вилучена й спрямована на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

СБУ розпочала кримінальне провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.