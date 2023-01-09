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Ракурс
Подпольный обком действует – последователи Шария готовили беспорядки в Днепре

Подпольный обком действует — последователи Шария готовили беспорядки в Днепре

9 янв 2023, 12:31
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Служба безпеки України (СБУ) повдіомила, що викрила у Дніпрі підпільний осередок «Партії шарія», який готувався проводити масові заворушення в регіоні





Йдеться про регіональне «відділення» забороненої «Партії Шарія». Під час обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів, повідомили 9 січня в СБУ.

Підпільний обком діє - послідовники Шарія готували заворушення у Дніпрі

Однопартійці прокремлівського агітатора Шарія готувалися до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону. СБУ знайшла «угоди» представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

Підпільний обком діє - послідовники Шарія готували заворушення у Дніпрі

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. Він був на постійному зв’язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном, і облаштував підпільне відділення «політсили» у власному помешканні.

Підпільний обком діє - послідовники Шарія готували заворушення у Дніпрі

Для конспірації чоловік контактував виключно з «перевіреними» особами й максимально приховував адресу свого проживання.

Правоохоронці виявили вдома в організатора «підпілля» склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову «звітність» щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Ця поліграфія вилучена й спрямована на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Підпільний обком діє - послідовники Шарія готували заворушення у Дніпрі

СБУ розпочала кримінальне провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

Підпільний обком діє - послідовники Шарія готували заворушення у Дніпрі

Источник: Ракурс


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