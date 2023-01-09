Электрический автобан разрабатывают в Германии

У Баварії будують перший тестовий трек для індукційної зарядки електромобілів.

Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга планують створити тестову смугу для індуктивної зарядки електромобілів і вантажівок на автобані у північній Баварії.

Керівник групи науковців Александер Кюль розповів, що котушки будуть встановлені під дорожнім покриттям. Через них транспортні засоби заряджатимуться бездротовим способом.

Welt так описує технологію: котушки у дорожньому покритті генерують магнітне поле, яке виробляє напругу через зустрічну котушку в транспортному засобі, що забезпечить передачу до 125 кіловатів потужності. Водії заощаджуватимуть час для зарядки, а для вантажівки при цьому зможуть використовувати менші та легші батареї.

Кюль, який працює на кафедрі автоматизації виробництва в Ерлангені, розповів, що партнери проєкту планують ввести в експлуатацію однокілометрову тестову смугу в середині 2025 року. Для цього використають дорогу, яка на той час потребуватиме оновлення. Кюль розповів, що короткого тестового маршруту, звичайно, недостатньо для повної зарядки електромобіля.

Вартість проекту оцінюється у 8 млн євро. Він фінансується Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини.