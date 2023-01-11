путин передвинул кровати в борделе — суровикин больше не командует российскими войсками в Украине

https://racurs.ua/n178749-putin-peredvinul-krovati-v-bordele-surovikin-bolshe-ne-komanduet-rossiyskimi-voyskami-v-ukraine.html

Ракурс

У керівництві російських військ, які воюють в Україні, чергова перестановка.

Командувачем окупаційного угруповання військ призначено начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова. Він замінить на посаді Сергія Суровікіна, який буде виконувати обов’язки його заступника, повідомили офіційні російські медіа.

Такі перестановки можуть змінити тактику росіян.

Суровікін понижений на посаді. Він став заступником генерала Герасимова на посаді командувача Об'єднаного угруповання.

Іншими заступниками Герасимова стали головком Сухопутних військ Салюков та заступник начальника Генштабу рф генерал-полковник Кім, повідомляє міноборони РФ.

При цьому сам Герасимов, як випливає із повідомлення міністерства війни рф, зберіг посаду начальника Генштабу. Московити назвали це «підвищенням рівня керівництва спецоперацією».

Підвищення рівня керівництва «спецоперацією» пов’язане з розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ, — написали в міноборони росії.

Суровікін очолював угруповання московитів в Україні від початку жовтня, його призначили після вибуху на Кримському мосту.

До нього цю посаду обіймав генерал Лапін, якого зняли на тлі жорсткої критики власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина та голови Чечні Рамзана Кадирова. 10 січня Лапіну дали нову посаду — начальника Головного штабу Сухопутних військ російської армії.