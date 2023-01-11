Зеленский объяснил, почему лишил гражданства Медведчука и его подельников

https://racurs.ua/n178748-zelenskiy-obyasnil-pochemu-lishil-grajdanstva-medvedchuka-i-ego-podelnikov.html

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Більшість позбавлених громадянства України осіб мали паспорти іншої держави.

Так президент України Володимир Зеленський пояснив своє рішення від 10 січня забрати українські паспорти у чотирьох нардепів від проросійської забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя».

Наше завдання, щоб всі люди, які мають громадянство подвійне, потрійне — є різні люди — включаючи громадянство російської федерації, які мають політичний або духовний вплив на нашу державу, щоб всі ці люди обовʼязково мали громадянство одне — рф, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай вони з цим громадянством у відповідній державі і живуть, — відповів президент України Зеленський на питання журналіста під час брифінгу у Львові 11 січня.

Нагадаємо, учора президент позбавив громадянства чотирьох народних депутатів України: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна.

Всі вони нині перебувають за межами держави. Верховна Рада має намір позбавити їх депутатських мандатів уже на найближчому засіданні.