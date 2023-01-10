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Зеленский лишил гражданства четырех нардепов ОПЗЖ. Фото: Слово і діло
Зеленский лишил гражданства четырех нардепов — стали известны их именаhttps://racurs.ua/n178720-zelenskiy-lishil-grajdanstva-chetyreh-nardepov-stali-izvestny-ih-imena.htmlРакурс
Четверо народних депутатів Верховної Ради були позбавлені українського громадянства.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, якими позбавив громадянства України представників забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. Про це глава держави заявив 10 січня під час вечірнього відеозвернення.
Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення, — наголосив президент.
Зеленський додав, що вирішив припинити громадянство цих осіб відповідно до положень Конституції та на підставі матеріалів, які підготували Служба безпеки та Державна міграційна служба.
Як відомо, Козак втік у росію ще до початку війни, проти нього відкрито кримінальне провадження через держзраду. Щодо Медведчука, то кума російського диктатора володимира путіна затримали уже після початку повномасштабного вторгнення, коли той намагався втекти з України. Згодом Медведчука обміняли на 200 українських полонених.
Нагадаємо, у листопаді петиція до президента щодо позбавлення народних депутатів, які представляють «Опозиційний блок — За життя», мандатів лише за добу набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
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