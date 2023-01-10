Зеленський позбавив громадянства чотирьох нардепів ОПЗЖ. Фото: Слово і діло

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Четверо народних депутатів Верховної Ради були позбавлені українського громадянства.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, якими позбавив громадянства України представників забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. Про це глава держави заявив 10 січня під час вечірнього відеозвернення.

Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення, — наголосив президент.

Зеленський додав, що вирішив припинити громадянство цих осіб відповідно до положень Конституції та на підставі матеріалів, які підготували Служба безпеки та Державна міграційна служба.

Як відомо, Козак втік у росію ще до початку війни, проти нього відкрито кримінальне провадження через держзраду. Щодо Медведчука, то кума російського диктатора володимира путіна затримали уже після початку повномасштабного вторгнення, коли той намагався втекти з України. Згодом Медведчука обміняли на 200 українських полонених.

Нагадаємо, у листопаді петиція до президента щодо позбавлення народних депутатів, які представляють «Опозиційний блок — За життя», мандатів лише за добу набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.