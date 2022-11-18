Зеленського просять звернутися до Ради щодо позбавлення мандату всіх депутатів від ОПЗЖ

Зеленського просять звернутися до ВР щодо позбавлення мандату всіх депутатів від ОПЗЖ

https://racurs.ua/ua/n176933-zelenskogo-prosyat-zvernutysya-do-rady-schodo-pozbavlennya-mandatu-vsih-deputativ-vid-opzj.html

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Президента України Володимира Зеленського просять звернутися до Верховної Ради щодо позбавлення мандату всіх депутатів від партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ).

Петиція до глави держави щодо позбавлення народних депутатів, які представляють «Опозиційний блок — За життя», мандатів за добу набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Автор петиції № 22/169742-еп — народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Попри заборону партії ОПЗЖ в суді, у Верховній Раді й досі перебувають, отримуючи зарплату, народні депутати, обрані від цієї партії, що працювала та продовжують працювати на ворога. Депутатами навіть є діячі ОПЗЖ, які втекли за межі країни та навіть ті, кого звинувачено у державній зраді. Єдина причина збереження депутатських мандатів ОПЗЖ — підтримка ними всіх законопроектів влади. Саме тому багаторічний соратник Медведчука Нестор Шуфрич і досі не ходить на допити і навіть очолює у Раді комітет з питань свободи слова та ЗМІ і від учора ще й став членом національного олімпійського комітету, — обурився Гончаренко.

Тепер, слово за Президентом Зеленським, — підсумував він.

З 19 березня РНБО припинило діяльність партії на час воєнного стану через російське вторгнення в Україну.

14 квітня фракція ОПЗЖ у ВРУ призупинила діяльність, нардепи не планували оскаржувати це рішення, і заявили, що працюватимуть як позафракційні. Натомість 21 квітня більшість колишніх нардепів фракції створили у Раді депутатську групу «Платформа за життя та мир» під керівництвом Юрія Бойка.

12 травня фракцію ОПЗЖ було остаточно ліквідовано у Раді.

20 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив партію.

15 вересня Касаційний адміністративний суд України, за ініціативою СБУ, в складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії «Опозиційна платформа — За життя"і таким чином остаточно заборонив її діяльність в Україні.