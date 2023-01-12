александр лукашенко, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/n178777-belarus-ne-popala-pod-evropeyskie-sankcii-iz-za-zaprosa-ukrainy-smi.html

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Євросоюз не запровадив санкції проти режиму самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка через, зокрема, відповідний запит України.

Про це сьогодні, 12 січня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив брюссельський корепондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Однією з причин, чому білорусь не потрапила під санкції разом із росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них Мінськ, — зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, за інформацією польського агентства PAP, Євросоюз прискорює роботу над новим, вже десятим пакетом санкцій проти рф. Його прагнуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого.