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Ракурс
олександр лукашенко, фото: LiveJournal

білорусь не потрапила під європейські санкції через запит України — ЗМІ

12 січ 2023, 13:17
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Євросоюз не запровадив санкції проти режиму самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка через, зокрема, відповідний запит України.





Про це сьогодні, 12 січня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив брюссельський корепондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Однією з причин, чому білорусь не потрапила під санкції разом із росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них Мінськ, — зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, за інформацією польського агентства PAP, Євросоюз прискорює роботу над новим, вже десятим пакетом санкцій проти рф. Його прагнуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого.

Джерело: Ракурс


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