ЄС готує новий пакет санкцій проти росії, фото: «Судово-Юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n178776-novyy-paket-sankciyi-proty-rosiyi-ies-moje-uhvalyty-vje-do-pochatku-lutogo-zmi.html

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Євросоюз прискорює роботу над новим, вже десятим пакетом санкцій проти рф.

Його прагнуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого та через наближення річниці повномасштабного російського вторгення. Про це повідомляє польське агентство PAP з посиланням на європейських дипломатів.

Зазначається, що деякі європейські дипломати побоюються, що Угорщина може відстрочити запровадження нових обмежень, як це вже було в минулому.

Деталі цього пакету не розкриваються, проте відомо, що до нього може увійти заборона експорту російських алмазів, який приносить бюджету рф 4,5 млрд євро.

Також цим пакетом санкції проти білорусі можуть бути «синхронізовані» з антиросійськими санкціями, «особливо секторальними, у тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані».

Джерело: PAP