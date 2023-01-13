Спикер госдумы рф предложил конфисковывать имущество выехавших россиян

https://racurs.ua/n178808-spiker-gosdumy-rf-predlojil-konfiskovyvat-imuschestvo-vyehavshih-rossiyan.html

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Спікер московитської держдуми в’ячеслав володін виступив із пропозицією конфіскувати майно у громадян, які виїхали з росії та підтримували Україну.

Перебуваючи за кордоном, здають в оренду нерухомість, продовжують отримувати гонорари за рахунок російських громадян. При цьому дозволяють собі публічно лити бруд на Росію, ображають наших солдатів та офіцерів. Відчувають свою безкарність, вважаючи, що правосуддю до них не дістатись, — написав Володін у своєму телеграм-каналі.

За його словами, публічні заяви емігрантів на підтримку України «можуть бути розцінені як заклики до екстремізму, реабілітації нацизму чи дискредитації збройних сил росії».

Мета таких людей, на думку путінського посіпаки, — «вислужитися та спробувати зберегти свій добробут за кордоном».

Відповідні статті Кримінального кодексу Володін пропонує доповнити пунктом про вилучення майна у росії.

Колега володіна, голова комітету ради федерації рф з конституційного законодавства та держбудівництва андрій клішас, якого пропагандисти з ТАСС попросили прокоментувати пропозицію володіна, заявив, що конфіскація майна за образу зс рф можлива, але для цього потрібно внести поправки до Кримінального кодексу.

володін раніше неодноразово виступав з ініціативами, які стосуються незгодних із війною росіян. У вересні 2022 року він запропонував віддати учасникам бойових дій автомобілі людей, які втекли від мобілізації та змушені були кинути свої машини на кордоні.

У грудні він повідомив про підготовку поправок щодо підвищення податків для росіян, які виїхали після початку війни. Поки що жодна з цих ініціатив володіна реалізована не була.