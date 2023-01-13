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Ракурс
Бойцы 30 ОМБ проучили московитских "охотников" на дронов

Бойцы 30 ОМБ проучили московитских «охотников» на дронов (ВИДЕО)

13 янв 2023, 15:10
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Під Бахмутом росіяни спробували «приземлити» український БПЛА за допомогою автомата й антидронової рушниці.





Оператор 30 ОМБ відвів дрон на безпечну відстань, а координати російської позиції передав артилеристам.

Дуже швидко точним ударом ворога було знищено. Це підтвердив той самий дрон — він лишився неураженим.

Источник: Ракурс


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