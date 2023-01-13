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Бойцы 30 ОМБ проучили московитских "охотников" на дронов
Бойцы 30 ОМБ проучили московитских «охотников» на дронов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178822-boycy-30-omb-prouchili-moskovitskih-ohotnikov-na-dronov-video.htmlРакурс
Під Бахмутом росіяни спробували «приземлити» український БПЛА за допомогою автомата й антидронової рушниці.
Оператор 30 ОМБ відвів дрон на безпечну відстань, а координати російської позиції передав артилеристам.
Дуже швидко точним ударом ворога було знищено. Це підтвердив той самий дрон — він лишився неураженим.
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