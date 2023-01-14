черноморский флот россии. Фото:

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Країна-агресор росія розосереджує Чорноморський флот і виводить частину кораблів з баз дислокацій.

Так, 11 січня з порту у новоросійську вийшла група з не менше ніж 10 кораблів. Ймовірно, командування рф таким чином намагається розосередити флот. У москві бояться нових ударів по своїх кораблях. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 14 січня.

Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу новоросійську, яку, на думку росії, вона виявила, — зазначили у розвідці.

На думку британців, вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами. Також малоймовірною є версія про підготовку до десантних операцій. Зазначається, що чорноморський флот продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями.

Нагадаємо, 29 жовтня відбулася атака на чорноморський флот росії в Севастопольській бухті. Того дня вибухи призвели до ураження щонайменше трьох ворожих кораблів — «Адмірал Григорович», «Адмірал Макаров» та тральщик «Іван Голубець».