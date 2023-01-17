Кремль упоминает лишь армию рф, стремясь подорвать влияние пригожина — ISW

https://racurs.ua/n178935-kreml-upominaet-lish-armiu-rf-stremyas-podorvat-vliyanie-prigojina-isw.html

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Президент росії володимир путін може свідомо не заявляти публічно про тактичні успіхи воєнних злочинців з приватної армії «Вагнера» на фронті в Україні, щоб продемонструвати свій контроль над російськими засобами масової інформації. Про це йдеться у звіті американського «Інституту вивчення війни».

У ISW вважають, що таким чином путін намагається підірвати вплив керівника ПВК «Вагнера» євгена пригожина в росії. Кремль також продовжує оскаржувати заяви пригожина про те, що сили «Вагнера» захопили Соледар.

Речник кремля дмитро пєсков, можливо, опосередковано звинуватив пригожина у навмисному винесенні конфлікту між російським міністерством оборони та компанією «Вагнера» в інформаційний простір. Водночас пригожин продовжує робити заяви, які підривають довіру до оборонного відомства рф та пов’язаних з путіним суб'єктів.