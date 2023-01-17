РФ вывела почти рекордное количество «Калибров» в Черное море - ОК «Юг»

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Росія сьогодні вивела майже рекордну кількість носіїв ракет «Калібр» у Чорне море. Про це заявила речниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Протягом дня підводний човен відвідав пункт базування, і це цілком може свідчити про переспорядження. Це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх шести ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет. Ракетна небезпека залишається актуальною, — вказала Гуменюк.

Вона уточнила, що найбільший показник кількості ракет у Чорному морі, який фіксували впродовж повномасштабної війни, складав 48 одиниць.

Нагадаємо, 16 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 17 російських кораблів, серед яких шість носіїв крилатих ракет «Калібр».