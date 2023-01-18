Попытку прорыва россиян в Бахмут остановили ВСУ — бой длился два часа

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Смертю російських окупантів завершилася спроба прориву ворога до Бахмута. Кілька ворожих груп намагалися обійти опорний пункт захисників. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Бійці перехопили маневр стрілецьким боєм, а прикордонники-мінометники та артилерія накрили вогнем окупантів. Бій тривав близько двох годин, — йдеться у повідомленні.

За цей час захисники знищили п’ятьох окупантів, ще сімох поранили.

Нагадаємо, раніше Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ оприлюднило аналітику «Інституту конфліктології та аналізу росії», згідно з якою, кремль розпочинає 2023 рік із обіцянок досягнення «значних» перемог. Аналітики переконані, що за відсутності необхідних сил і засобів кремль й надалі дотримуватиметься тактики «малих перемог». Тому для російського суспільства будь-яка така перемога висвітлюватиметься як велика перемога.