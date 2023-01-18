США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи ВСУ - CNN

https://racurs.ua/n179004-ssha-gotovyat-odin-iz-krupneyshih-paketov-voennoy-pomoschi-vsu-cnn.html

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Адміністрація президента США Джо Байдена найближчим часом оголосить про надання одного із найбільших пакетів військової допомоги Україні. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників, обізнаних із планами.

Видання вказує, що разом з тим Вашингтон наразі не готовий передати танки M-1 Abrams. Передача цієї військової техніки розглядається у майбутньому. Генерал армії у відставці Роберт Абрамс, колишній командувач збройних сил США в Кореї заявив CNN, що «чим довше ми відкладаємо рішення і чим довше ми відкладаємо це, тим більше ми забираємо дорогоцінного часу».

Якщо зрештою через п’ять місяців ми скажемо: «Добре, добре, ми дамо їм кілька танків М1, оберіть свій варіант», — в цей момент ми втратили п’ять місяців на підготовку. Тож насправді політичне рішення має прийти швидше, — сказав він.

У Пентагоні кажуть, що їх не хвилює реакція росії чи загроза потрапляння зброї в руки росіян. Ключове питання — експлуатація дорогоцінних і складних танків.

Це дуже, дуже інша система, ніж те покоління танків, на якому зараз працюють українці… Тож нам довелося б пройти значну програму навчання з їхньою армією. Це не було б чимось, що ви можете просто сказати: «Гей, ми передаємо вам „Абрамс“ сьогодні, і ви будете битися на них завтра». Це неможливо, — пояснює генерал-майор армії у відставці Патрік Донахо.

Нагадаємо, США й надалі продовжують перемовини з європейськими союзниками, аби переконати їх надати Україні власні танки.