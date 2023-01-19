Экс-главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву НАБУ сообщило о подозрении. Фото:

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Андрій Коболєв, колишній голова правління «Нафтогаз-Україна», отримав підозру від Національного антикорупційного бюро.

Детективи вважають, що екс-чиновник, зловживаючи своїм службовим становищем, у 2018 році забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. Слідство встановило, що саме Коболєв ініціював розгляд Наглядовою радою «Нафтогазу» питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей. Також він сам встановив собі розмір премії у 10 млн дол. Про це 19 січня повідомила прес-служба Антикорупційного бюро.

В Бюро зазначили, що Коболєв свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і Наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше 36 посадових окладів на рік.

Також у відомстві наголосили, що упродовж 2018−2021 років службові особи «Нафтогазу» не сприяли розслідуванню, ховаючи від слідства документи та матеріали компанії, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину.

Згодом сам фігурант прокоментував підозру. Заявив, що не збирається покидати територію України.

Короткий коментар щодо новин про підозру. Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту, — написав він у Facebook.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили народному депутату від «Європейської солідарності» Артуру Герасимову про підозру у брехні в декларації за 2020 рік — незадекларовану нерухомість за кордоном та кошти на банківських рахунках.