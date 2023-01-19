Спецтрибунал для путина и лукашенко одобрил Европарламент. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n179023-spectribunal-dlya-putina-i-lukashenko-odobril-evroparlament.html

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Європейський парламент схвалив ідею створення трибуналу для керівництва росії та білорусі.

Резолюцію, у якій закликають створити спецтрибунал, підтримали 472 євродепутати, 19 були проти, а ще 33 депутати утрималися. У тексті резолюції міститься заклик до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії рф та білорусі проти України. Про це повідомляється на офіційному сайті Європарламенту.

Депутати закликали Євросоюз у тісній співпраці з Україною та міжнародними партнерами домогтися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування політичного та військового керівництва рф та її союзників.

Створення трибуналу заповнило б вакуум у міжнародному кримінальному правосудді та доповнило зусилля Міжнародного кримінального суду, оскільки він наразі не може розслідувати злочин агресії, коли йдеться про Україну, — пояснили в Європарламенті й додали, що точні умови та склад спецтрибуналу ще мають визначити.

На ухвалення резолюції вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який у Twitter закликав західних партнерів підтримати такий трибунал.

Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом й ухвалила резолюцію, в якій також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал з питань російської агресії.