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Ракурс
Спецтрибунал для путина и лукашенко одобрил Европарламент. Фото: ВВС

Спецтрибунал для путина и лукашенко одобрил Европарламент

19 янв 2023, 14:19
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Європейський парламент схвалив ідею створення трибуналу для керівництва росії та білорусі.





Резолюцію, у якій закликають створити спецтрибунал, підтримали 472 євродепутати, 19 були проти, а ще 33 депутати утрималися. У тексті резолюції міститься заклик до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії рф та білорусі проти України. Про це повідомляється на офіційному сайті Європарламенту.

Депутати закликали Євросоюз у тісній співпраці з Україною та міжнародними партнерами домогтися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування політичного та військового керівництва рф та її союзників.

Створення трибуналу заповнило б вакуум у міжнародному кримінальному правосудді та доповнило зусилля Міжнародного кримінального суду, оскільки він наразі не може розслідувати злочин агресії, коли йдеться про Україну, — пояснили в Європарламенті й додали, що точні умови та склад спецтрибуналу ще мають визначити.

На ухвалення резолюції вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який у Twitter закликав західних партнерів підтримати такий трибунал.

Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом й ухвалила резолюцію, в якій також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал з питань російської агресії.

Источник: Ракурс


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