Терораша - один з органів НАТО визнав рф державою-терористом

Трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, але і вище керівництво рф.

У резолюції також йдеться про збільшення поставок озброєння Україні та розробку конкретних кроків щодо вступу України до НАТО.

Європейський парламент у середу, 23 листопада, розгляне резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. Голосування відбудеться о 13:00 за київським часом.

У війні проти України російські військові активізували удари по цивільних об'єктах, у тому числі по енергетичній інфраструктурі, лікарнях, медичних закладах, школах та притулках, порушуючи при цьому міжнародне право та міжнародне гуманітарне право. Оголосивши росію державою-спонсором тероризму, депутати Європарламенту хочуть підготувати ґрунт для того, щоб путін та його уряд притягувалися до відповідальності за ці злочини перед міжнародним трибуналом, — йдеться на сайті Європарламенту.

Що таке статус країни-спонсора тероризму?

Це означає, що країна на офіційному рівні визнана такою, яка підтримує терористичні угруповання, фінансує, здійснює та допомагає здійснювати терористичні акти. Зараз росія підходить під визначення держави, яка здійснює всі ці дії.

Хто може визнати росію країною, що спонсорує тероризм?

Теоретично — будь-яка країна, як це зробила Литва.

Але найкраще, якщо це зроблять США; у них значно більше можливостей змусити росію страждати та примусити інші країни світу до виконання санкцій.

Що спричинить визнання росії країною, яка спонсорує тероризм?

Визнання росії спонсором тероризму спричинить символічні, фінансові, дипломатичні, санкційні та судово-юридичні наслідки для Москви.

Дипломатичні наслідки: росія перетвориться на велику подобу Північної Кореї. Диппредставництва інших країн в Москві будуть виведені або скорочені до межі. Російські дипломати будуть вислані зі столиць цивілізованих держав. Загалом, дипломатичні відносини з рф будуть урізані до мінімального мінімуму.

Санкційні наслідки: первинні санкції заборонять участь резидентів США в будь-яких торгово-фінансових операціях з росією; також будуть заблоковані рахунки та майно всіх російських офіційних установ. Вторинні санкції США торкнуться тих, хто спробує торгувати з росією всупереч забороні з боку США. Також росія потрапить до «чорного списку» американського FATF, що призведе до блокування її рахунків і транзакцій в країнах усього світу, включаючи лояльний до рф Китай — якщо Пекін не хоче потрапити під вторинні санкції.

Фінансові наслідки: блокування активів і власності як російських приватних організацій, так і державних установ, а також перших осіб держави.

Судово-юридичні наслідки: з російських активів та рахунків, які блокуються, знімається юрисдикційний імунітет — правда, тільки для громадян США. Тобто, будь-який американець може подати на росію до суду, виграти справу та отримати компенсацію коштом заморожених російських державних активів.

Наразі в списку країн-спонсорів тероризму США перебувають Іран, Північна Корея, Куба і Сирія.

Генасамблея ООН раніше ухвалила резолюцію, в якій росія визнається відповідальною за виплату репарацій Україні. Документ підтримали 94 з 193 членів асамблеї. Проти проголосували 14 країн, включаючи росію, білорусь, Китай, Кубу, Іран та Зімбабве. Утрималися 73 країни, зокрема Казахстан, Сербія, Бразилія та Індія.

Резолюція пропонує створити міжнародний механізм обліку та компенсації збитків, які зазнала та понесе Україна внаслідок повномасштабного російського вторгнення.