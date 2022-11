Генеральна Асамблея ООН ухвалила проект резолюції про репарації — створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною росії проти України.

За резолюцію проголосували 94 країни, проти — 14, 73 — утримались. Проект резолюції підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн.

Як видно з таблиці на сайті ООН, прти резолюції проголосували традиційні союзники рф в ООН та міжнародній арені: білорусь, Нікарагуа, Сирія, Китай, Зімбабве, Малі, Іран, Еритрея, Ефіопія, КНДР, Куба, ЦАР, Багамські острови.

Документ, який підготувала Україна, має таку назву: «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України».

Документ під назвою «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України» підготовлений Україною за співавторства майже півсотні країн. Він містить визнання країнами ООН необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Україні Російською Федерацією, та рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Ідеться про документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяні фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.

Проект доповідав на сесії Генасамблеї постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Він сказав, що росія з групою «на захист Статуту ООН» — Сирія, КНДР, Нікарагуа намагаються саботувати ухвалення резолюції.

Постійний представник рф при ООН Василь Небензя заявив, що Захід намагається надати якусь видимість легітимності, щоб почати користуватися замороженими грошима росії". Він додав нібито Заходу «давно хочеться» розморозити кошти рф, щоб купувати зброю Києву.

Представник Польщі в ООН заявив, що Росія зобов’язана повністю відшкодувати збитки.

Представник Еритреї заявив, що проєкт резолюції «не має достатньої правової основи і не відповідає практиці Генасамблеї».

UNGA’s ESS resumes today Ukraine & group of friends of accountability for war crimes in UA submits draft Resolution for Furtherance of Remedy & Reparation for Aggression against UA. Russia with group in «defense of UN Charter» — Syria, DPRK, Nicaragua… tries to sabotage adoption pic.twitter.com/gFtAgFt999

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 14, 2022