В ЗСУ спростували оточення на Времівському напрямку

https://racurs.ua/ua/n202452-v-zsu-sprostuvaly-otochennya-na-vremivskomu-napryamku-karta.html

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ЗСУ спростували інформацію про оточення українських підрозділів у Макарівці Волноваського району Донецької області. Це Времівський напрямок.

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Неперевірені дані та, як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації — результат аналізу окремими спостерігачами й незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій, — йдеться у повідомленні оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Аналітичний проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. На ній Макарівка, яка південніше від Великої Новосілки, опинилась у червоній зоні (території зайняті ворогом). Однак сам населений пункт позначений зеленим (територія під контролем Сил оборони).