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Ракурс
В ВСУ опровергли окружение на Времевском направлении

В ВСУ опровергли окружение на Времевском направлении (КАРТА)

23 дек 2024, 17:27
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ЗСУ спростували інформацію про оточення українських підрозділів у Макарівці Волноваського району Донецької області. Це Времівський напрямок.


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Неперевірені дані та, як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації — результат аналізу окремими спостерігачами й незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій, — йдеться у повідомленні оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Аналітичний проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. На ній Макарівка, яка південніше від Великої Новосілки, опинилась у червоній зоні (території зайняті ворогом). Однак сам населений пункт позначений зеленим (територія під контролем Сил оборони).

Источник: Ракурс


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