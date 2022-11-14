Генассамблея ООН приняла проект резолюции о компенсации Украине ущерба, нанесенного войной россии — результаты голосования

https://racurs.ua/n176813-genassambleya-oon-prinyala-proekt-rezolucii-o-kompensacii-ukraine-uscherba-nanesennogo-voynoy.html

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Генеральна Асамблея ООН ухвалила проект резолюції про репарації — створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною росії проти України.

За резолюцію проголосували 94 країни, проти — 14, 73 — утримались. Проект резолюції підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн.

Як видно з таблиці на сайті ООН, прти резолюції проголосували традиційні союзники рф в ООН та міжнародній арені: білорусь, Нікарагуа, Сирія, Китай, Зімбабве, Малі, Іран, Еритрея, Ефіопія, КНДР, Куба, ЦАР, Багамські острови.

Документ, який підготувала Україна, має таку назву: «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України».

Документ під назвою «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України» підготовлений Україною за співавторства майже півсотні країн. Він містить визнання країнами ООН необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Україні Російською Федерацією, та рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Ідеться про документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяні фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.

Проект доповідав на сесії Генасамблеї постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Це підтвердження необхідності створення конкретного механізму відшкодування збитків, який вдихне життя в цю декларацію, — заявив Кислиця.

Він сказав, що росія з групою «на захист Статуту ООН» — Сирія, КНДР, Нікарагуа намагаються саботувати ухвалення резолюції. Проект доповідав на сесії Генасамблеї постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Це підтвердження необхідності створення конкретного механізму відшкодування збитків, який вдихне життя в цю декларацію, — заявив Кислиця.

Він сказав, що росія з групою «на захист Статуту ООН» — Сирія, КНДР, Нікарагуа намагаються саботувати ухвалення резолюції.

Представник Польщі в ООН заявив, що Росія зобов’язана повністю відшкодувати збитки.

Представник Еритреї заявив, що проєкт резолюції «не має достатньої правової основи і не відповідає практиці Генасамблеї».