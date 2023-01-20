Когда ждать нового наступления со стороны беларуси, спрогнозировали в ISW

https://racurs.ua/n179041-kogda-jdat-novogo-nastupleniya-so-storony-belarusi-sprognozirovali-v-isw.html

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В американському «Інституті вивчення війни» (ISW) проаналізували дії росії та білорусі і спрогнозували, коли найбільш ймовірний новий наступ «союзних» країн.

В ISW вказали, що новий напад з півночі на початку року видається малоймовірним з огляду на поточну військову активність рф на території білорусі.

Високопосадовці кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу рф на Україну з території білорусі, хоча не обов’язково і не в найближчі тижні, — вважають аналітики «Інституту вивчення війни».

Новий «найнебезпечніший сценарій дій нападу» з білорусі наприкінці 2023 року видається більш найбільш ймовірним. Водночас російські пропагандистські військові блогери продовжують критикувати ідею нападу армії рф на Україну з території білорусі.

ISW нагадує, що диктатор олександр лукашенко продовжує балансувати й намагається представляти білорусь як суверенну державу в рамках союзної держави.