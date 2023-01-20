В США ответили на новую ядерную истерику россии

https://racurs.ua/n179046-v-ssha-otvetili-na-novuu-yadernuu-isteriku-rossii.html

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США відповіли на нову ядерну істерику росії, яка пролунала від екс-президента країни-агресора дмитра медвєдєва на тлі нової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 20 січня та військової допомоги Вашингтона Збройним силам України на 2,5 млрд дол.

Це не вперше, коли ми чуємо такі заяви з росії. І, чесно кажучи, ми вважаємо, що провокаційні заяви щодо ядерної зброї не лише небезпечні, а й безрозсудні. Вони підвищують ризик прорахунку, і їх слід уникати… Адміністрація США виходить з того, що ядерну війну не можна розпочинати, в ній неможливо здобути перемогу, — заявив заступник голови прес-служби Держдепартаменту Ведант Пател, коментуючи заяву медвєдєва про участь ядерних держав у конфліктах.

Нагадаємо, посол росії у Вашингтоні анатолій антонов виступив з цілою низкою заяв, після оголошення Пентагону про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Він наговорив про ренесанс американського ВПК, тотальну гібридну війну проти росії «на її ж території», курс США із завдання стратегічної поразки рф, що приведе світ «до катастрофічного сценарію».

Окрім цього, антонов сказав, що ніхто з російського керівництва не виступав із загрозами застосування ядерної зброї, забувши про численні ядерні погрози медвєдєва.