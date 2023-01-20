СБУ задержала семь корректировщиков ракетных ударов по Днепру

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Служба безпеки України затримала сімох зрадників, які корегували ракетні удари по Дніпру, а також передавали розвіддані генеральному штабу збройних сил росії.

Про це повідомляє СБУ і Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України зрадники під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації «SERB» добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури Дніпра.

Затримані громадяни передавали росіянам координати, які окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця «прильотів», щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.