Мариуполь ждет прихода Вооруженных сил Украины. Фото:

https://racurs.ua/n179133-nadpis-slava-vsu-poyavilas-na-kazarme-okkupantov-v-mariupole-foto.html

Ракурс

Тимчасово окупований Маріуполь чекає на прихід Збройних сил України.

Крім того, місцевий рух опору вирішив нагадати російським окупантам, що українські військові все ж прийдуть звільняти місто. Так, на одній із казарм, де мешкають загарбники, з’явився напис «Слава ЗСУ». Про це 21 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Кальміуській район. Стіна казарми росіян. Маріупольці нагадали, кого насправді чекає та кому вірить український Маріуполь! Доброго ранку ще одного дня, що наближає нашу перемогу! — написав він.

Нагадаємо, тимчасово окупований Маріуполь поступово перетворюється на військову базу армії росії. Зараз у місті працює офіційний забудовник міністерства оборони рф ПРК «Военно-строительна компания», яка бере участь у зносі багатьох споруд третього і четвертого мікрорайонів, де будуватиметься житло для воєнних злочинців росії. Однак 6 січня біля новобудов росіян в районі вул. Карпинського прогримів потужний вибух.