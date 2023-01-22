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Ракурс
Мариуполь ждет прихода Вооруженных сил Украины. Фото:

Надпись «Слава ВСУ» появилась на казарме оккупантов в Мариуполе (ФОТО)

22 янв 2023, 17:20
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Тимчасово окупований Маріуполь чекає на прихід Збройних сил України.





Крім того, місцевий рух опору вирішив нагадати російським окупантам, що українські військові все ж прийдуть звільняти місто. Так, на одній із казарм, де мешкають загарбники, з’явився напис «Слава ЗСУ». Про це 21 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Кальміуській район. Стіна казарми росіян. Маріупольці нагадали, кого насправді чекає та кому вірить український Маріуполь! Доброго ранку ще одного дня, що наближає нашу перемогу! — написав він.

Напис «Слава ЗСУ» з’явився на казармі окупантів. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, тимчасово окупований Маріуполь поступово перетворюється на військову базу армії росії. Зараз у місті працює офіційний забудовник міністерства оборони рф ПРК «Военно-строительна компания», яка бере участь у зносі багатьох споруд третього і четвертого мікрорайонів, де будуватиметься житло для воєнних злочинців росії. Однак 6 січня біля новобудов росіян в районі вул. Карпинського прогримів потужний вибух.

Источник: Ракурс


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