«Слугу» уберут с должности в Раде — Халимон купил имение за 10 млн грн и оформил его на другого человека

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Нардеп Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови фракції «Слуга народу».

За даними УП, він під час повномасштабної війни купив маєток за 10 млн дол. на Печерську у Києві та оформив його на іншу людину.

Голова фракції Давид Арахамія закликав правоохоронців почати розслідування щодо Халімона.

Напередодні «Українська правда» оприлюднила розслідування про те, як нардеп купив розкішний маєток на Печерських пагорбах у центрі столиці, оформивши його на іншу людину. Коштував нардепу будинок із земельною ділянкою 10 соток 10,3 млн грн.

Що сталося

Халімон, за версією журналістів УП, купив маєток у місцевості Звіринець — це поблизу ботанічного саду імені Гришка.

Унікальність цієї місцини в тому, що тут є приватна забудова. Тобто тут можна жити в приватному маєтку буквально на відстані п’яти хвилин від центру столиці. Це місце уподобали заможні персоналії: зірки шоу-бізнесу, і люди, пов’язані з владою та великими грошима (наприклад, колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, ексголова Верховної ради Володимир Литвин і навіть настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло має тут будинок).

Влітку 2022 року тут почав жити й 39-річний «слуга народу» Халімон.

Журналісти зафіксували самого політика в цьому маєтку не один раз, як і Анастасію Котеленець. УП знайшла докази, що Котеленець пов’язана з Халімоном і фігурувала в низці договорів про купівлю землі на Чернігівщині разом із Халімоном.

Представником Котеленець у договорі виступала Ропчан Наталія Володимирівна. Вона працювала помічницею нардепа Павла Халімона та отримувала зарплату з бюджету. Раніше Халімон та Ропчан працювали в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області.

Саме Котеленець стала власницею маєтку на печерському пагорбі, де її зафіксували разом із Халімоном. Цей будинок продали за 10,3 млн грн, хоча будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують приблизно 50−60 млн грн.

Ані Халімон, ані Котеленець не стали коментувати це придбання журналісту УП. Проте цей факт прокоментував колишній власник — архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. За його словами, продажем займався його брат через рієлтор і будинок продали за низькою вартістю, бо були потрібні гроші.